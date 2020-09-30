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В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы

В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская пять лет работала сельским депутатом и знает местные проблемы, но в плане муниципальной работы ей всегда готовы дать совет в управлении по вопросам внутренней политики региона, сообщила РИА Новости представитель управления.

Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Марина Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48. По данным облизбиркома, Удгодская - 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую она в скором будущем возглавит.

Избрание Удгодской вызвало резонанс в СМИ. Сама Марина и ее родные от интервью отказываются, в сельской администрации тоже не дают комментариев.

"Такой резонанс не очень понятен. СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее", - заявила РИА Новости представитель управлении по вопросам внутренней политики региона.

# Политика
По материалам: ria.ru

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