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В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19

В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19
Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в Ленинградской области, сейчас их 40%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы проводим это исследование в 26 субъектах Российской Федерации... Первый этап мы проводили с конца июня, плюс 2-3 недели. Сейчас второй этап, он начался с конца августа, и, например, по Ленинградской области мы видим удвоение количества людей с титрами. То есть было 20, то сейчас 40%", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о том, меняется ли картина по регионам-лидерам по антителам к COVID-19 - к примеру, несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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