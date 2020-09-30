В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19

Анастасия Иванова

Число людей с антителами к коронавирусу удвоилось в Ленинградской области, сейчас их 40%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы проводим это исследование в 26 субъектах Российской Федерации... Первый этап мы проводили с конца июня, плюс 2-3 недели. Сейчас второй этап, он начался с конца августа, и, например, по Ленинградской области мы видим удвоение количества людей с титрами. То есть было 20, то сейчас 40%", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о том, меняется ли картина по регионам-лидерам по антителам к COVID-19 - к примеру, несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.