В Липецкой области в этом году откроют 42 центра «Точка роста»

Алексей Вольцев

Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования «Точка роста», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Игоря Артамонова.

Об этом он заявил на открытии образовательного центра в городе Грязи.

«Такие центры открывают доступ к современному образованию. Это возможность для детей, которые живут в сельской местности и в малых городах, получить те навыки, которые им будут необходимы в будущем. Я уверен, что ребята, которые будут здесь заниматься, добьются самых амбициозных целей и станут востребованными специалистами», – сказал Артамонов.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.