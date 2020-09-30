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В Москве за сутки умерли 27 больных коронавирусом

В Москве за сутки умерли 27 больных коронавирусом

Число смертельных исходов из-за Covid-19 в Москве выросло за сутки на 27. Как сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, общее число умерших в городе во время пандемии достигло 5 230.

«В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 33,3 млн человек, свыше 1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 167 805 случаев заражения, выздоровели 952 399 человек, умерли 20 545.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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