В Музее боевой славы наградили призеров российско-казахстанского видеоконкурса чтецов

Влада Некрасова

Участниками конкурса стали ученики лицеев, гимназий, общеобразовательных школ двух государств. Цель мероприятия – сохранение и увековечивание памяти о мужестве и героизме советских солдат во время Великой Отечественной войны, а также интернационального характера подвига советского народа.Максим Крамаренко, автор конкурса руководитель ИАЦ «Институт Евразийской политики» из г. Кокшетау, выразил благодарность всем участникам конкурса, показавшим свое отношение к памяти о Великой Победе. По его словам, выступления чтецов посмотрели только на официальной странице конкурса свыше 15 000 человек.