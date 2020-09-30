В Музее боевой славы наградили призеров российско-казахстанского видеоконкурса чтецов
Сегодня, 18:30 Влада Некрасова
Награждение призеров российско-казахстанского видеоконкурса чтецов «Мой Парад Победы!» состоялось 26 сентября в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Международный конкурс проходил в приграничных областях России и Казахстана с 27 апреля по 10 июня 2020 года и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Первому Параду Победы 1945 г. Итоги были объявлены 24 июня 2020 года, а награждение удалось организовать только в сентябре, причем оно состоялось и в России, и в Казахстане из-за неопределенной ситуации с пересечением границ.
Участниками конкурса стали ученики лицеев, гимназий, общеобразовательных школ двух государств. Цель мероприятия – сохранение и увековечивание памяти о мужестве и героизме советских солдат во время Великой Отечественной войны, а также интернационального характера подвига советского народа.
Максим Крамаренко, автор конкурса руководитель ИАЦ «Институт Евразийской политики» из г. Кокшетау, выразил благодарность всем участникам конкурса, показавшим свое отношение к памяти о Великой Победе. По его словам, выступления чтецов посмотрели только на официальной странице конкурса свыше 15 000 человек.
По материалам: planet-today.ru