В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Вадим Карасев

В октябре будут активны сразу два мощных метеорных потока — Ориониды и Тауриды. Эксперты отмечают, что это идеальное время для того, чтобы загадать желание на падающую звезду.

Самое главное во время загадывания желания — вера в то, что это возможно. Чудеса действительно бывают, но их основой являются действия человека. Ознакомьтесь также с тем, как правильно формулировать желания, чтобы они сбывались гораздо чаще.

Энергетика потоков Тауриды и Ориониды

Эти два потока являются не самыми мощными, но их энергетика прекрасно подходит для того, чтобы загадать желание в октябре. Тауриды дают уверенность в себе, а Ориониды помогают мыслить шире, открывают сознание.

Это значит, что в октябре можно и даже нужно мечтать, загадывать желания и, что самое главное, начинать двигаться вперед. В противном случае достичь новых высот не получится.

Как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Желательно увидеть падающую звезду, чтобы желание сбылось. Если нет возможности увидеть звездное небо, то можно просто загадать желание в день пикового числа падающих звезд. Пик главного потока Орионид будет 21 октября. В этот день важно загадать новое желание или попросить Вселенную еще раз о чем-то самом важном.

Желание можно произнести вслух, можно написать от руки на листке и сохранить его. Очень важно правильно сформулировать само желание. Например, нельзя чтобы в желании присутствовали частицы «не» или слово «нет». Нельзя просить Вселенную о том, чтобы кому-то было плохо, кого-то преследовали неудачи. Нельзя просить о чем-то несбыточном.

Это должно быть что-то такое, к чему вы уже начали стремиться. Пусть был сделан лишь один маленький шаг — произнесение желания в пик Орионид 21 числа будет вторым шагом. Это очень важный день, поскольку падающие звезды дадут нам всем больше веры в себя. Это будет не просто магия, а вполне ощутимый прирост мотивации и энтузиазма. Если серьезно отнестись к своему желанию, оно действительно исполнится быстрее.