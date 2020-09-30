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В Подмосковье пострадавший в пандемию бизнес освободят от налогов

В Подмосковье пострадавший в пандемию бизнес освободят от налогов
В Московской области 26 тысяч организаций малого и среднего бизнеса, пострадавшие в период пандемии, получат освобождение от налогов, сообщает телеканал "360".

От уплаты налогов в период с апреля текущего года освободят организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год, а также созданные с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020-го, отмечается в сообщении.

Ранее радио Sputnik рассказывало, как инициативы кабмина РФ помогли россиянам в пандемию.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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