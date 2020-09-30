В Подмосковье пострадавший в пандемию бизнес освободят от налогов

Алексей Вольцев

В Московской области 26 тысяч организаций малого и среднего бизнеса, пострадавшие в период пандемии, получат освобождение от налогов, сообщает телеканал "360".

От уплаты налогов в период с апреля текущего года освободят организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год, а также созданные с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020-го, отмечается в сообщении.

Ранее радио Sputnik рассказывало, как инициативы кабмина РФ помогли россиянам в пандемию.