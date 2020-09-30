В Подмосковье реализуют профориентационный проект для школьников «ЮнАвиа»

Алексей Вольцев

В Подмосковье реализуется профориентационный проект для подростков «ЮнАвиа», сообщает РИАМО.

В рамках двухгодичного курса юных пилотов ждут 144 часа теории, 22 часа занятий на авиатренажере и шесть часов полетов на настоящих самолетах.

Проект был запущен в 2012 году, в молодежном аэроклубе подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легковыми самолетами.

С 2017 года он является частью юнармейского движения.

Воспитанники авиаклуба получают полноценную подготовку к работе в авиационной промышленности и вооруженных силах.

За время деятельности «ЮнАвиа» обучение прошли 150 подростков, 70 из них поступили в авиационные учебные заведения, а пять человек – в летные училища.

Рекомендательное письмо от клуба дает выпускникам дополнительный балл при поступлении в летные и авиационные вузы.