В РГПУ им. А.И. Герцена стартовали тренинги для методистов, направляемых в Республику Узбекистан

Алексей Вольцев

В Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена стартовали тренинги для методистов, направляемых в Республику Узбекистан в рамках программы повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке «Класс!», сообщает пресс-служба вуза.

Для участников прошли лекции «Особенности оценивания государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ)» и «Особенности оценивания теста педагогических компетенций (ТПК)».

Программа тренингов продлится до 1 октября. В ней участвуют преподаватели русского языка и методисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Курска, Саратова и других городов.

В начале этого года между РГПУ им. А.И. Герцена, Министерством дошкольного образования и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан был подписан договор о сотрудничестве. Центральным пунктом договора стало открытие филиала Герценовского университета в Ташкенте. Всего будет разработано около 60 совместных образовательных программ, в том числе онлайн-курсы и программы смешанного обучения. Основными направлениями обучения станут дошкольное образование, коррекционная педагогика, подготовка управленческого персонала и детская психология.