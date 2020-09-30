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В Совфеде 5 октября пройдут парламентские слушания по проекту бюджета на 2021-2023 годы

В Совфеде 5 октября пройдут парламентские слушания по проекту бюджета на 2021-2023 годы

В Совфеде 5 октября пройдут парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, на которых министр финансов Антон Силуанов выступит основным докладчиком, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС.

«Мы 5 октября готовим парламентские слушания, основным докладчиком будет, разумеется, Антон Германович Силуанов, вступительное слово будет делать председатель Совета Федерации [Валентина Матвиенко], будут выступать губернаторы, эксперты, по итогам будут рекомендации в адрес Правительства», — сказал Рябухин.

Ранее на встрече сенаторов с Президентом Владимиром Путиным спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в начале октября Совет Федерации проведёт слушания по проекту федерального бюджета с участием регионов. «Для нас очень важна сбалансированность региональных бюджетов», — сказала она.

Председатель Совета Федерации также подчеркнула, что все ключевые тезисы, предложения, которые были высказаны президентом на встрече с сенаторами, будут обязательно учтены при доработке проекта бюджета.

Во вторник кабмин внёс в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году — 20,64 трлн рублей, в 2023 году — 22,26 трлн рублей. Расходы в 2021 году запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

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По материалам: pnp.ru

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