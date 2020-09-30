В Турции продлевают сезон. Сколько стоят туры?

Влада Некрасова

Как будут летать чартеры в Анталью этой осенью, планируются ли зимние программы на турецкий курорт, и с какой выгодой можно забронировать тур в октябре, читайте в нашем специальном обзоре.

ЧАРТЕРЫ В АНТАЛЬЮ ПОЛЕТЯТ И В НОЯБРЕ

Туроператоры рассказали о планах полетов на турецкие курорты в осенне-зимнем периоде. Летний сезон-2020 будет длинным: все ведущие игроки направления намерены летать в Анталью в ноябре, после чего чартерные цепочки с поправкой на сезонный спрос плавно «перетекут» в зиму.

По оценке представителей туроператора Coral Travel, к продлению сезона на турецких курортах способствует устойчивый спрос на направление. «Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и есть все основания для продления сезона в Турции до конца ноября», – отмечает руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

В настоящее время полетные программы Coral Travel на курорты Турции выполняются из Москвы и 12 регионов России. Туроператор также планирует летать в Турцию и в зимнем сезоне 2020/21.

По информации представителей туроператора ANEX Tour, как и в прошлые годы, чартерная программа из Москвы в Анталью прерываться не будет. «В декабре частота вылетов меньше, чем в октябре, но рейсы есть и планируются», – сообщили в пресс-службе ANEX Tour.

В ноябре у туроператора также заявлены рейсы в Анталью с вылетом из доступных для прямых рейсов шести регионов РФ; в декабре чартеры будут только из Казани, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. В регион Даламан вылеты ANEX Tour из Москвы будут доступны до 22 октября, в Бодрум – до 24 октября в ежедневном режиме.

В планах PEGAS Touristik– круглогодичная полетная программа в Турцию. Как рассказала «Вестнику АТОР» генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная, программа находится в стадии формирования, и из каких городов будут вылеты поздней осенью и зимой, станет известно немного позднее.

Собственная летняя полетная программа туроператора «Интурист»на базе партнерских авиакомпаний RED WINGS и AZUR Air в Анталью и Даламан в этом году продлится до 10 ноября. В прошлом году программа действовала до 31 октября. Как рассказали в пресс-службе «Интуриста», по окончании летней полетной программы в ноябре будет запущена зимняя полетная программа в Анталью.

Те путешественники, которые отправятся на анталийские курорты в середине ноября, перехода с летнего расписания на зимнее не заметят.

«Те путешественники, которые отправятся на анталийские курорты в середине ноября, перехода с летнего расписания на зимнее не заметят. Объем кресел и города вылета прорабатываются и будут известны во второй половине октября», – сообщили в пресс-службе туроператора.

В сентябре «Интурист» летает прямыми рейсами в Анталью и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону. Чартеры в Анталью из Минеральных вод и Екатеринбурга осуществляются с технической посадкой в Ростове-на-Дону.

По данным представителей туроператора TUI Россия, чартеры в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани запланированы как на летний, так и на зимний период. Из Новосибирска на турецкий курорт рейсы заявлены пока до конца октября, из Ростова-на-Дону ROV - до конца первой недели ноября. Из Екатеринбурга и Уфы полетная программа пока запланирована до конца октября; возможно продление на первую неделю ноября. Полетная программа базируется на транзитных рейсах через аэропорт Ростова-на-Дону.

Полетная программа TEZ TOURв Анталью продолжится по 4 ноября. В настоящий момент перелет предлагается из 5 городов РФ: Москвы (а/к S7 Airlines, дополнительно в некоторые дни а/к iFly), Санкт-Петербурга (а/к S7 Airlines), Казани (а/к «Уральские авиалинии»), Ростова-на-Дону (а/к «Уральские авиалинии») и Новосибирска (а/к «Уральские авиалинии»).

Летняя полетная программа туроператора «Библио-Глобус»в Бодрум и Мармарис заканчивается в конце октября. В Анталью после завершения летней программы стартует зимняя программа, которая будет продолжаться до начала летней программы 2021 года: вылеты запланированы из Москвы и Санкт-Петербурга.

СПРОС МОЖЕТ ОЖИВИТЬСЯ НА ПРАЗДНИКИ

По информации туроператоров, если не произойдет ужесточения карантинных требований к путешествующим за рубеж, наблюдается всплеск продаж на турецком направлении на осенние школьные каникулы, ожидается он и на ноябрьские праздники. В пользу этих позитивных прогнозов и позднее начало сезона и наличие свободных мест в популярных отелях. Напомним, чартеры в Турцию полетели только с 10 августа.

«В связи с поздним началом сезона спрос сохраняется. Практика прошлых лет подсказывает, что сезон в Турции может затянуться до середины-конца ноября. Турция бронируется, но явных всплесков на ноябрь не отмечаем. Это может быть связано с осторожностью туристов в бронировании на поздние даты», – комментируют ситуацию представители ANEX Tour.

Турция бронируется, но явных всплесков на ноябрь туроператоры не видят. Это может быть связано с осторожностью туристов в бронировании на поздние даты

Схожих оценок придерживаются и специалисты «Интуриста».

«Традиционно первая неделя октября была одним из периодов всплеска по бронированиям, и многие популярные отели присылали stop sale. В этом году по причине возможных посткарантинных ограничений и снижения доходов населения, а также сокращенной географии вылета, полагаем, что дефицита мест в популярных отелях анталийского и эгейского побережий Турции не случится», – отмечают в «Интуристе».

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ТУРЦИЮ ОСЕНЬЮ

По мнению экспертов, в пользу Турции в осеннем периоде могут сыграть доступные цены, комфортные погодные условия и меры безопасности, которых придерживаются турецкие отели.

«На курортах Турции созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Прекрасная погода, теплое море. Власти строго следят за работой отелей и соблюдением ими правил эпидемиологической безопасности. Сервис в отелях остается на высоком уровне», – подчеркивает генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

В октябре недельный тур на двоих в Сиде в отель 3*на завтраках у PEGAS Touristik обойдется от 27 тыс. р.

Вместе с ANEX Tour можно успеть в начале октября улететь за 27 000 р. на двоих на неделю в Анталью в отель на «все включено», в октябре в Мармарис в отель 3* (AI) – от 59 000 р. на двоих. На осенние каникулы пакетный тур в Анталью на 7 ночей на 2 взрослых + ребенок на «все включено» в отель 3* обойдется от 41 200 р., в отель 4* – от 45 000 р., в 5* – от 55 500 р.

По информации экспертов «Интуриста», в октябре-ноябре скидки на размещение на турецких курортах могут достигать 30%-40% в зависимости от категории отеля. Стоимость тура на 7 ночей в Анталью с вылетом из Москвы в отель 3* (AI) на двоих – от 39 806 р.; в отель 5* – от 49 805 р.

Пакетный тур «Библио-Глобус» в Анталью на 7 ночей в отель 5* обойдется от 44 тыс. р. на двоих.

Стоимость недельных туров TEZ TOUR на направлении с заездами в октябре начинается от 45 600 р. с проживанием в отеле 5* (AI) на двоих.

ПОВЫШЕННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АГЕНТСТВ

У туроператоров на осенний период действует несколько акций по Турции. Так, туроператор «Интурист» для стимулирования продаж на турецком направлении предлагает фиксированную комиссию 12% для агентств до конца сентября с датами заездов по 30 ноября. Кроме того, заявлено повышенное начисление бонусов 2 500 бонусов на туриста по программе «Бонус – легкие деньги!».

У туроператоров на осенний период действует несколько акций по Турции.

Для клиентов туроператора TEZ TOUR доступны акции по трансферам в Турции: бесплатный индивидуальный трансфер, апгрейд группового трансфера до индивидуального, трансфер «Комфорт+» по цене группового.

Предложения действительны при бронировании определенных отелей и типов комнат, подробные условия опубликованы на сайте компании. Для розничных партнеров действует акция +2% к комиссии на туры с заездами по 31 октября.

Разные мотивирующие акции для агентов и туристов есть и у TUI Россия. Например, при бронированиях до 30 сентября для отелей сети Rixos комиссия составит до 13%, для всех остальных отелей из коллекции TUI Premium вознаграждение будет 12%.