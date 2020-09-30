Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на модном показе в Милане

Влада Некрасова

На неделе моды в Милане прошел показ новой коллекции Valentino — креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли перенес шоу из Парижа, где обычно показывал коллекции, в родную страну, чтобы поддержать ее модную индустрию, сильно пострадавшую от пандемии.В ходе показа коллекции весна-лето 2021 Valentino представили результат коллаборации с брендом денима Levi's — это интерпретация модели Levi’s 517 — слегка расклешенных от колена джинсов bootcut. На показе были и женские, и мужские джинсы.Впервые модель 517 вышла в 1969 году, когда субкультура хиппи была в самом расцвете. Сейчас в коллекции Valentino джинсы снова оказались в окружении вещей, отсылающих к семидесятым, — кружевных рубашек, вязаных предметов и цветочных принтов.В продажу джинсы должны поступить ближе к весне 2021 года вместе с остальной коллекцией.