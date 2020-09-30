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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко
Великобритания наложила санкции на восьмерых представителей белорусского режима, включая президента Александра Лукашенко, из-за нарушений прав человека в Беларуси после фальсификации выборов. Об этом 29 сентября сообщил сайт правительства Великобритании со ссылкой на министерство иностранных дел.

"Режим Александра Лукашенко несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека в отношении оппозиционеров, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого ужесточить репрессии", – сказано в сообщении.
Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов восьми представителей белорусского режима:

Александр Лукашенко, президент;

Виктор Лукашенко, его сын, советник президента Беларуси по национальной безопасности;

Игорь Сергеенко, руководитель администрации президента Республики Беларусь;

Юрий Караев, министр внутренних дел, генерал-майор милиции;

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел, руководитель милиции общественной безопасности;

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками;

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси;

Дмитрий Балаба, командир минского ОМОН.

Согласованные с Лондоном санкционные меры с 29 сентября вводит Канада, сообщается на сайте правительства этой страны.

"Канада серьезно обеспокоена документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, свободы печати, свободы выражения мнений и мирных собраний, а также о нарушениях права на свободные и справедливые демократические выборы. Санкции, о которых объявлено сегодня, являются частью более широких дипломатических усилий Канады, направленных на то, чтобы изменить текущую ситуацию в Беларуси к лучшему", – заявили в канадском МИД.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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