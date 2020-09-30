Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Лидия Мартынова

Великобритания наложила санкции на восьмерых представителей белорусского режима, включая президента Александра Лукашенко, из-за нарушений прав человека в Беларуси после фальсификации выборов. Об этом 29 сентября сообщил сайт правительства Великобритании со ссылкой на министерство иностранных дел."Режим Александра Лукашенко несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека в отношении оппозиционеров, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого ужесточить репрессии", – сказано в сообщении.Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов восьми представителей белорусского режима:Александр Лукашенко, президент;Виктор Лукашенко, его сын, советник президента Беларуси по национальной безопасности;Игорь Сергеенко, руководитель администрации президента Республики Беларусь;Юрий Караев, министр внутренних дел, генерал-майор милиции;Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел, руководитель милиции общественной безопасности;Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками;Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси;Дмитрий Балаба, командир минского ОМОН.Согласованные с Лондоном санкционные меры с 29 сентября вводит Канада, сообщается на сайте правительства этой страны."Канада серьезно обеспокоена документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, свободы печати, свободы выражения мнений и мирных собраний, а также о нарушениях права на свободные и справедливые демократические выборы. Санкции, о которых объявлено сегодня, являются частью более широких дипломатических усилий Канады, направленных на то, чтобы изменить текущую ситуацию в Беларуси к лучшему", – заявили в канадском МИД.