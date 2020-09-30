Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей

Алексей Вольцев

Во Владивостоке учреждения дополнительного образования примут почти 38 тысяч детей, сообщает сетевое издание «VLADNEWS» со ссылкой на администрацию города.

С инициативой снять запрет на их работу с 1 октября к представителям Роспотребнадзора обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Более 23 тысяч человек готовы принять детские кружки и секции творческого направления и спортивного профиля. Это, например, Дворец детского творчества, технопарк «Кванториум» и другие. 9,6 тысяч детей смогут посещать муниципальные учреждения спорта и еще 5,1 тысяч – учреждения культуры, в том числе детские школы искусств», - сообщила начальник отдела дополнительного образования Людмила Сухоленцева.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что открытие кружков и секций пройдет только после их проверки на предмет соблюдения необходимых санитарных требований. Все занятия также будут проходить при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.