Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей

Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей

Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей

Во Владивостоке учреждения дополнительного образования примут почти 38 тысяч детей, сообщает сетевое издание «VLADNEWS» со ссылкой на администрацию города.

С инициативой снять запрет на их работу с 1 октября к представителям Роспотребнадзора обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Более 23 тысяч человек готовы принять детские кружки и секции творческого направления и спортивного профиля. Это, например, Дворец детского творчества, технопарк «Кванториум» и другие. 9,6 тысяч детей смогут посещать муниципальные учреждения спорта и еще 5,1 тысяч – учреждения культуры, в том числе детские школы искусств», - сообщила начальник отдела дополнительного образования Людмила Сухоленцева.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что открытие кружков и секций пройдет только после их проверки на предмет соблюдения необходимых санитарных требований. Все занятия также будут проходить при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
5 полезных утренних ритуалов: заряжаем день на успех и везение
5 полезных утренних ритуалов: заряжаем день на успех и везение
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей
Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей
Регионы сами будут принимать решения о необходимости введения внеплановых каникул – Дмитрий Песков
Регионы сами будут принимать решения о необходимости введения
Во Владимирской области конкурсный отбор по программе «Земский учитель» прошли 7 педагогов
Во Владимирской области конкурсный отбор по программе «Земский
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике
Карта желаний на октябрь 2020 года: как правильно ее составить
Карта желаний на октябрь 2020 года: как правильно ее составить
Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству
Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному
Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
Надувные лодки из ПВХ – как выбрать?
Надувные лодки из ПВХ – как выбрать?

Топ на сегодня

Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с

Еще по теме

В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»
Государство профинансирует персональные сертификаты для занятий в секциях и кружках
В этом году детские сады Москвы 1 сентября примут почти 450 тысяч детей – Собянин