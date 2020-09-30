Выбор BTS! Кто из участников лучше всех одевался во время дебюта?

Лидия Мартынова

Популярная южнокорейская к-поп группа BTS дебютировала 7 лет назад. Помнишь ли ты, как выглядели ребята до начала своей карьеры? Очевидно, что их стиль за эти годы сильно изменился: от трикотажных изделий в стиле хип-хоп до дизайнерских костюмов.

На днях парни дали новое интервью в рамках фестиваля iHeartRadio. Во время беседы с ведущим парни в буквальном смысле путешествовали во времени. BTS вспоминали преддебютные года и оценивали свои наряды. Ведущий предложил им выбрать того участника, кто лучше всего одет.

BTS долго совещались. В конечном итого большинство участников выбрали Чимина (Jimin), который, казалось, очень смутился.

«Разве это не выбор лучшего?»

— решил разрядить обстановку айдол.

Давай посмотрим этот момент вместе:

Действительно, с того времени ребята сильно преуспели не только в музыке, но и в собственном стиле. Каждый их выход в свет — настоящий показ мод, не так ли?

А кого бы ты назвал самым нестильным участником в то время? Свои варианты и объяснения пиши в комментариях.

Подпишись на нас в Яндекс Новости