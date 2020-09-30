Задержанию Плахотнюка мешают «чересчур активные политики» — МВД Молдавии
Министерство внутренних дел Молдавии упрекнуло некоторых политиков и СМИ за то, что они предали огласке информацию о вероятном местонахождении экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого правоохранительные органы разыскивают по обвинению в создании преступного сообщества, отмыванию денег и мошенничестве.
Сегодня, 30 сентября, МВД распространило сообщение, в котором подчеркнуло, что «заявления политиков и появившаяся в СМИ информация о местонахождении Плахотнюка поставили под угрозу действия правоохранительных органов нашей страны, что усложняет его розыск».
Напомним, первым о том, что беглый молдавский олигарх перебрался из США в Турцию, в соцсетях рассказал лидер оппозиционной в РМ «Нашей партии», кандидат в президенты Ренато Усатый. 28 сентября он написал, что с друзьями отправляется в Стамбул, чтобы «помочь Владимиру Плахотнюку найти дорогу в молдавскую прокуратуру». Уже на следующий день генпрокурор Молдавии Александр Стояногло подтвердил эту информацию, отметив, что уже направлен запрос на экстрадицию преступника.
Сегодня в МВД рассказали, что знали о пересечении Владимиром Плахотнюком границы Турции и Румынии, однако, «не раскрывали эту информацию общественности, чтобы не помешать задержанию разыскиваемого лица».
В ведомстве добавили, что всю имеющуюся информацию сейчас проверяют, и когда ситуация прояснится, министерство предоставит все подробности этого дела. Вице-председатель другого оппозиционного политформирования «Действие и солидарность» Михаил Попшой раскритиковал действия властей и высказал возмущение тем, что президент Турции Реджеп Эрдоган не сообщил в Кишинев о том, что Плахотнюк в Стамбуле. Он также заявил, что президент Молдавии Игорь Додон «воды в рот набрал» и не винит турков, как обвинял американцев в том, что они скрыли факт нахождения Плахотнюка в стране.
Как сообщало ИА Newstes , ранее адвокат экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак подтвердил, что его клиент готов сотрудничать с турецкими правоохранителями, если дело дойдет до экстрадиции.