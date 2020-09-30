Задержанию Плахотнюка мешают «чересчур активные политики» — МВД Молдавии

Лидия Мартынова

Министерство внутренних дел Молдавии упрекнуло некоторых политиков и СМИ за то, что они предали огласке информацию о вероятном местонахождении экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого правоохранительные органы разыскивают по обвинению в создании преступного сообщества, отмыванию денег и мошенничестве.

Сегодня, 30 сентября, МВД распространило сообщение, в котором подчеркнуло, что «заявления политиков и появившаяся в СМИ информация о местонахождении Плахотнюка поставили под угрозу действия правоохранительных органов нашей страны, что усложняет его розыск».

Напомним, первым о том, что беглый молдавский олигарх перебрался из США в Турцию, в соцсетях рассказал лидер оппозиционной в РМ «Нашей партии», кандидат в президенты Ренато Усатый. 28 сентября он написал, что с друзьями отправляется в Стамбул, чтобы «помочь Владимиру Плахотнюку найти дорогу в молдавскую прокуратуру». Уже на следующий день генпрокурор Молдавии Александр Стояногло подтвердил эту информацию, отметив, что уже направлен запрос на экстрадицию преступника.

Сегодня в МВД рассказали, что знали о пересечении Владимиром Плахотнюком границы Турции и Румынии, однако, «не раскрывали эту информацию общественности, чтобы не помешать задержанию разыскиваемого лица».

«Таким образом, официальные власти проинформировали нас о том, что он (Плахотнюк) пересек границу Турции, а также Румынии в период с 7 по 10 сентября 2020 года. Национальное центральное бюро Интерпола в Молдавии послало еще один официальный запрос, и мы ждем от компетентных органов Турции информации о том, не покинул ли Плахотнюк их страну», — уточнила пресс-секретарь МВД Алина Збанка.

В ведомстве добавили, что всю имеющуюся информацию сейчас проверяют, и когда ситуация прояснится, министерство предоставит все подробности этого дела. Вице-председатель другого оппозиционного политформирования «Действие и солидарность» Михаил Попшой раскритиковал действия властей и высказал возмущение тем, что президент Турции Реджеп Эрдоган не сообщил в Кишинев о том, что Плахотнюк в Стамбуле. Он также заявил, что президент Молдавии Игорь Додон «воды в рот набрал» и не винит турков, как обвинял американцев в том, что они скрыли факт нахождения Плахотнюка в стране.

«Постыдно не сообщать, что лицо, в отношении которого ведется расследование в Республике Молдавия по особо крупному мошенничеству, находится на территории Турции, и через три недели прокуратура должна будет спросить турецкие власти, правда ли это», — считает депутат.

Как сообщало ИА Newstes , ранее адвокат экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак подтвердил, что его клиент готов сотрудничать с турецкими правоохранителями, если дело дойдет до экстрадиции.

«Не подтверждаю и не отрицаю информацию о том, что Владимир Плахотнюк находится в Турции. Сегодня я разговаривал со своим клиентом, рассказал о новостях, появившихся в СМИ. Будем ждать от компетентных органов Турции результатов запроса. Если потребуется позиция Плахотнюка, он может обратиться к турецким адвокатам», — заключил Рогак, отметив, что Плахотнюк удивился, услышав новость о запросе на экстрадицию.