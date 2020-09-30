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Заросли сорняков официально признают бесхозными землями

Заросли сорняков официально признают бесхозными землями

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство полностью пересмотрело признаки неиспользования сельскохозяйственных земель по целевому назначению или использования с нарушением российского законодательства, утвержденные в 2012 году. Актуальная редакция чек-листа изложена в постановлении кабмина от 18 сентября 2020 года № 1482. Документ вступает в силу 30 сентября.

В частности, к признакам бесхозности отнесены:

- заросли сорных растений, заполняющие участок не меньше чем наполовину;

- загрязнение территории химическими веществами, в том числе радиоактивными отходами производства, относящимися к I и II классу опасности.

Детально расписано в постановлении, какие именно растения считать сорняками малолетними, многолетними, карантинными, паразитами. К последним, например, относится заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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