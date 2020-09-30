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Жертвам политрепрессий хотят упростить получение жилья

Жертвам политрепрессий хотят упростить получение жилья

Жертв политических репрессий намерены обеспечивать жильём независимо от их имущественного положения и срока проживания в городах, в которые они возвращаются. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 30 сентября.

Изменения вносятся в Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Сейчас он признаёт право реабилитированных лиц, лишившихся жилья в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населённые пункты, где они жили раньше. В этом случае они и члены их семей встают на учёт и обеспечиваются жильём в соответствии с региональным законодательством.

Такое право распространяется, в том числе, и на других родственников, проживавших вместе с гражданами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся, например, в ссылке. При отсутствии  документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться судом.

Законопроект предусматривает, что в случае возвращения или намерения возвратиться на прежнее место жительства реабилитированный и его семья принимаются на учёт и обеспечиваются жильём. Однако это будут делать независимо от срока их проживания в данных  местностях, места жительства, имущественного положения. Наличие оснований для признания этих граждан нуждающихся в жилых помещениях также не имеет значения.  Такое право распространяется и на членов семей, выехавших для воссоединения с репрессированным родственником.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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