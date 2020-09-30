Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2020 года

Вадим Карасев

Октябрь — это отличный, благоприятный месяц для многих Знаков Зодиака. Однако астрологи выделяют тех, кому звезды обещают особенную удачу. Чтобы не упустить момент для свершений, стоит узнать, кого именно ждут счастливые перемены.

Астрологи сообщают, что октябрь будет очень бурным, интересным и разносторонним месяцем для всех Знаков Зодиака. Он принесет с собой много перемен, которые изменят уклад жизни. Редакция сайта dailyhoro.ru спешит рассказать, кому из 12 Знаков Зодиака пора приготовиться к встрече со своей удачей.

Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2020 года

Телец. Октябрьские звезды принесут Тельцам конец черной полосы. Счастливчиков судьбы ожидают благоприятные перемены, которые в большей степени затронут сектор карьеры и личных отношений. Правда, многим может помешать эмоциональная закрытость, скрытность, некоторая замкнутость, неуверенность в себе и тягостные мысли. Чувства могут быть сильнее разума, поэтому их нужно сдерживать. Если Тельцы найдут возможность избавиться от внутреннего негатива, то останутся в плюсе — Мирозданием это зачтется.

Рак. Даже если Раки не будут готовы к новым переменам, планеты все равно направят их на путь самореализации. Их ждут очень сильные, энергетически насыщенные дни: начинается середина осени. Наше полушарие переходит в холодную часть года — самое время подвести итоги прожитых месяцев, обдумать дальнейший путь к цели, загадать желание на полугодие вперед. Четкая расстановка приоритетов и концентрация внимания на главных аспектах позволит Ракам достичь желаемого.

Рыбы. Для представителей этого созвездия октябрь примечателен тем, что в течение 31 дня могут исполниться их самые сокровенные мечты. Энергии планет принесут духовный подъем, пробудят к внутренним изменениям. Мир переходит экватор осени — самое лучшее время для анализа ошибок, формирования правильных выводов и принятия важных решений. Это поможет продолжить жизнь на новых основах. Для Рыб октябрь станет месяцем изобилия, но важно реагировать на все без стресса. Даже если будет утрачено что-то привычное, сохраняйте спокойствие: на место потери придет только то, что окажется нужным и благоприятным.

Советы остальным Знакам Зодиака

Овен. Астрологи советуют заглянуть внутрь себя. В этот месяце обязательно придут ответы на самые потаенные вопросы. Но не стоит требовать от себя слишком много, для начала достаточно раскрыть новые качества.

Близнецы. В октябре гороскоп советует Близнецам продолжать смотреть на любые ситуации с новой точки зрения. Это откроет много нового, поможет пересмотреть прошлый жизненный опыт и, в частности, узнать многое о себе и окружающих людях.

Лев. В этом месяце Львам будет сопутствовать успех и энергетический потенциал. Отличный момент, чтобы серьезно взяться за свою жизнь. Можно делать это как самостоятельно, так и под контролем близких людей.

Дева. Октябрь — подходящий месяц для того, чтобы наладить внутреннюю гармонию. Сделать это можно двумя способами. Первый — взяться за здоровье, укрепить иммунитет. Второй — углубиться в духовную сферу, выработать навык, который сделает жизнь счастливее.

Весы. Звезды помогут Весам преуспеть в профессиональной сфере, наладить финансовое положение. Да и в других сферах может улыбнуться удача, если не терять уверенность в себе.

Скорпион. Сложный месяц, в который не стоит браться за важные дела: велик риск, что в итоге Скорпионы потерпят неудачу. Стоит с осторожностью идти на какие-либо риски: вместо этого лучше найти возможность чаще получать позитивные эмоции.

Стрелец. Стрельцов октябрь застанет врасплох. Они могут обнаружить, что утратили склонность к пробивным и решительным действиям. На смену агрессии придет мягкость и уступчивость, а это отличный способ открыть для себя новые горизонты.

Козерог. Октябрь столкнет Козерогов с различными конфликтными ситуациями. Чтобы не потерять расположение звезд, астрологи советуют заручиться поддержкой авторитетных людей, способных поделиться своим опытом.

Водолей. В октябре Водолеев ждут сложности с коммуникацией и освоением новой информации. Звезды советуют вести себя сдержанно и стараться не делать поспешных выводов.