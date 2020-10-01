Александра Яковлева из фильма «Чародеи» борется с раком последней стадии

Влада Некрасова

Знаменитая актриса из 90-х Александра Яковлева, которую все помнят по легендарной роли в фильме «Чародеи», уже не первый год борется с серьезным онкологическим заболеванием. «Сильная, волевая, мужественная»… Такими словами отзываются об артистке ее друзья и знакомые. Однако, жизнь звезды оказалось далеко не сказочной.

Страшный диагноз обнаружили случайно, когда Яковлева обратилась к докторам по причине легкого недомогания, которое стало лишь следствием смертельного недуга. Александра, боясь опечалить детей жуткой вестью, долгие месяцы скрывала от них свое заболевание, но поддержка у нее все же была.

Речь идет о молодом избраннике Денисе, которого все долгое время обвиняли в корысти и жажде денег, ведь мужчина младше своей супруги на 30 лет. Время показало, что парень на самом деле обеспокоен самочувствием своей возлюбленной и готов помочь ей во всем.

«Так случилось, что в общем-то незнакомый человек сделал в этой жизни для меня больше, чем некоторые родные люди. Я за это ему безмерно благодарна»,

— говорила актриса.

Женщине пришлось пройти через 20 курсов химиотерапии, чтобы услышать заветные слова от докторов: «Болезнь отступает». Сейчас знаменитость пытается мыслить позитивно и верит, что выздоровление не за горами.

Желаем Александре Яковлевой здоровья и веры в лучшее!

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