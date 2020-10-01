Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями

Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями

41-летний музыкант Ашер и его 36-летняя возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями. Это их первый совместный ребенок. Малышка, которую назвали Соверейн Бо Рэймонд, появилась на свет в Лос-Анджелесе.


Мы чувствуем себя счастливыми и полными любви с появлением нашей прекрасной девочки, Соверейн Бо Рэймонд. Песня Isn't She Lovely Стиви Уандера звучит на повторе,

— поделился эмоциями исполнитель, впервые увидев свою маленькую дочь.


Для певца, который уже воспитывает двух сыновей (12-летнего Ашера и 11-летнего Навида) вместе с бывшей женой Тамекой Фостер, этот ребенок стал третьим. А для его девушки Дженн это первенец.

Ашер и Дженн в восторге, как и вся семья, включая старших братьев Соверейн. Все очень счастливы и взволнованы,

— сказал источник близкий к паре.

 


 


 

Впервые о романе Ашера и Дженн заговорили в октябре 2019 года, тогда папарацци сфотографировали влюбленных на бэкстейдже мероприятия Hollywood Bowl. Гойкочеа является музыкальным продюсером и, судя по всему, познакомилась с певцом во время работы.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру
В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру
Застали в постели: Чимин поранился, кувыркаясь с Чонгуком
Застали в постели: Чимин поранился, кувыркаясь с Чонгуком
Чонгук и Ариана Гранде — история любви, которой не случилось
Чонгук и Ариана Гранде — история любви, которой не случилось
Глава MI6: Британии не стоит преувеличивать угрозы со стороны России
Глава MI6: Британии не стоит преувеличивать угрозы со стороны России
Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями
Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями
Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
Готовимся к 5G. Кабмин принял план действий по улучшению мобильной связи
Готовимся к 5G. Кабмин принял план действий по улучшению мобильной
В ЕС не хотят еще большего сближения Белоруссии с Россией, заявил Чижов
В ЕС не хотят еще большего сближения Белоруссии с Россией, заявил
Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру
Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру
Битва платьев: Кайя Гербер против Марион Котийяр
Битва платьев: Кайя Гербер против Марион Котийяр
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий
Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии
Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии

Топ на сегодня

Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром
Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству с Россией
Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству
Более 54 тысяч педагогов повысили квалификацию по нацпроекту «Образование»
Более 54 тысяч педагогов повысили квалификацию по нацпроекту
В Подмосковье реализуют профориентационный проект для школьников «ЮнАвиа»
В Подмосковье реализуют профориентационный проект для школьников
Газовый монополист Польши избавляется от конкурентов «российской угрозой»
Газовый монополист Польши избавляется от конкурентов «российской

Еще по теме

Ашер и Грейс Мигель решили остаться друзьями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями
60-летний Мел Гибсон станет отцом в девятый раз
Дженнифер Лоуренс заметно отъелась за время перерыва в съемках (ФОТО)