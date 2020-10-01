Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями

Вадим Карасев

41-летний музыкант Ашер и его 36-летняя возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями. Это их первый совместный ребенок. Малышка, которую назвали Соверейн Бо Рэймонд, появилась на свет в Лос-Анджелесе.





Мы чувствуем себя счастливыми и полными любви с появлением нашей прекрасной девочки, Соверейн Бо Рэймонд. Песня Isn't She Lovely Стиви Уандера звучит на повторе,

— поделился эмоциями исполнитель, впервые увидев свою маленькую дочь.





Для певца, который уже воспитывает двух сыновей (12-летнего Ашера и 11-летнего Навида) вместе с бывшей женой Тамекой Фостер, этот ребенок стал третьим. А для его девушки Дженн это первенец.

Ашер и Дженн в восторге, как и вся семья, включая старших братьев Соверейн. Все очень счастливы и взволнованы,

— сказал источник близкий к паре.

Впервые о романе Ашера и Дженн заговорили в октябре 2019 года, тогда папарацци сфотографировали влюбленных на бэкстейдже мероприятия Hollywood Bowl. Гойкочеа является музыкальным продюсером и, судя по всему, познакомилась с певцом во время работы.