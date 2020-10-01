Более 321 га лесов уничтожено пожарами за сутки в Воронежской области

Анастасия Иванова

В Воронежской области за последние сутки общая площадь лесных пожаров превысила 321 гектар, из них огонь прошёл 164 гектара, заявил начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Владимир Щендрыгин. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

Как заявил чиновник в эфире телеканала «Россия — 24», на сегодняшний день в регионе возникло четыре лесных пожара, а площадь, «пройденная огнём за сутки, составила 164 гектара, покрытые лесом».

«Сегодня на территории области еще действуют три лесных пожара на площади 157 гектаров. Задействовано 168 человек, 68 единиц техники», — сообщил он.

По словам Щендрыгина, два крупных лесных пожара вспыхнули по переходу огня от линий электропередачи. Каждый из этих случаев будет расследован МЧС, по их результатам примут меры.

Начальник департамента отметил, что в настоящее время сама ситуация контролируемая, однако есть проблемы с погодными условиями. Он рассказал, что «в возникновении пожаров сыграл роль тот факт, что не проведены противопожарные мероприятия вокруг населенных пунктов».

Почти на всей территории Воронежской области установлен высший класс пожарной опасности. Борьба с возгораниями осложняется сухой тёплой погодой, отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объемах и ветром 15-18 м/с.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в законодательстве появятся понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар». Согласно документу, за организацию тушения ландшафтных пожаров отвечают региональные власти. Исключение составляют лесные и другие природные пожары в лесах, «землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий». Тушить возгорания регионы должны силами и средствами единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, расположенными на территории субъекта.