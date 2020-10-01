Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии

Влада Некрасова

Вооруженные силы России к настоящему времени находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, об этом говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

В докладе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.

"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — пишут авторы доклада, указывая, что текущая модернизация армии началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.

По словам замминистра обороны Алексей Криворучко, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации государственной программы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.