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Была противником посадки лука под зиму – и зря

Была противником посадки лука под зиму – и зря

Сейчас стало почти обычным делом проводить посадки некоторых растений под зиму. Касается такое нововведение и лука. Я сначала была противником такой высадки. Ну что может вырасти из лука, который несколько месяцев на морозе пролежал, пусть даже и в земле, пусть даже укрытый снегом. Но потом решила попробовать.

Конечно, не стала засаживать озимым луком всю площадь, на которой должен расти лук. Но процентов 20-25 выделила. Решила, что если ничего не получится, то оставшихся 75 процентов мне вполне хватит.

Честно скажу, что результатом я не просто довольна, а очень довольна. Озимый лук по всем параметрам обошел тот, который был посажен весной. А уж насколько он крупнее и говорить не нужно. Хранится хорошо. То есть мне не пришлось весь урожай в срочном порядке съедать.


Нужно понимать, что нельзя просто взять любой сорт лука, посадить его под зиму и получить урожай. Для этого есть специальные, так называемые озимые сорта. Вы же не сажаете зимний чеснок весной, а летний осенью? Вот так и с луком. Познакомлю вас с некоторыми из них.

Радар

Отличный сорт для новичков. Абсолютно неприхотлив. Имеет устойчивость к болезням. Луковицы достигают хороших размеров. Средняя луковица около 150гр, а крупные достигают 300гр. В снежные зимы спокойно переносит морозы до 25 градусов. Не дает стрелок.

Шекспир

Если Радар в бесснежную зиму способен выдержать минус 16 гр, то Шекспир переживет и минус 20. Форма луковицы круглая, головки крепкие и крупные. Так же подходит для первого выращивания новичками.

Центурион

Центурион чуть ли не самый популярный сорт среди огородников. Зарекомендовал себя отлично со всех сторон. Есть в нем два неоспоримых достоинства — отлично и долго лежит, не выпускает стрелки. Лук крупный, белый, крепкий. Не только хранится, но и пригоден во всевозможные заготовки и для свежего употребления тоже хорош.

Многие мои знакомые вообще отказались от посадки лука весной. Я пока еще не смогла пойти на такой шаг, но уже частенько об этом задумываюсь. Ведь лука сажается приличное количество. Далеко не одна грядка. Весной времени катастрофически не хватает, а если перенести посадки на осень, то освободится прилично времени, которое можно потратить на что-то другое. Не думаю, что освободившееся время пойдет на отдых, скорее всего оно будет потрачено на другие огородные дела.

# Интересное
По материалам: planktons

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