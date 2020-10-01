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Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в каждом регионе России

Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в каждом регионе России

Центры выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» в течение двух лет появятся в каждом регионе России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Сириуса» и главу фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

«Важно развивать региональные центры по модели «Сириуса» и тиражировать лучшие практики. Сегодня создано 53 центра, которые уже сейчас проводят профильные и олимпиадные программы для школьников. Еще десять готовятся к открытию, а в перспективе двух лет свой центр по модели «Сириуса» появится в каждом регионе», – сказала Шмелева.

По ее словам, экосистема образовательных центров доступна каждому школьнику. Любой может пройти предобучение, конкурсный отбор в среде «Сириус.Онлайн» и приехать в «Сириус» на профильные программы.

«Доступность образования – базовый принцип общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, которую мы выстраиваем», – добавила Шмелева.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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