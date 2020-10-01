Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь

Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь

Чемпион боев смешанного стиля, боец чемпионата UFC Исраэль Адесанья (Нигерия) оправдался за выросшую грудь. Он предположил, что это может быть рак, хотя фанаты заподозрили его в употреблении стероидов.

На поединке в рамках турнира UFC 253 спортсмен появился с увеличенной правой грудью, что не помешало ему одержать нокаутом победу над бразильцем Пауло Косту.

"Я не хотел бы говорить об этом, пока сам не узнаю, в чем дело. Это появилось у меня восемь недель назад, оно росло, было больновато. Даже моя девушка призвала меня пойти к доктору, но я хотел сперва провести бой", – цитирует бойца ESPN.

Адесанья добавил, что либо расскажет о своем диагнозе, либо оставит людям поводы и дальше "весело спекулировать на эту тему".

Будет забавно, если через пять месяцев я умру от рака. Пока я без понятия, что это. Буквально 20 минут назад я сделал пару МРТ-снимков, сдал анализ крови. Посмотрим, я хочу дождаться результатов.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть
Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть
Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов
Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов
В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь
Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года
Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить их концентрацию в тысячу раз
Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»

Топ на сегодня

«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие и богатство в дом
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие

Еще по теме

Макгрегор послал рестлинг и захотел вернуться в MMA
Отсидевший Емельяненко прокомментировал нокаут 129-килограммового бразильца
«Попади Дос Сантос — и голова бы улетела», — Емельяненко о своем триумфальном возвращении (ВИДЕО)
Мир оценил свои шансы на победу над Емельяненко