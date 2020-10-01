Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь

Вадим Карасев

Чемпион боев смешанного стиля, боец чемпионата UFC Исраэль Адесанья (Нигерия) оправдался за выросшую грудь. Он предположил, что это может быть рак, хотя фанаты заподозрили его в употреблении стероидов.

На поединке в рамках турнира UFC 253 спортсмен появился с увеличенной правой грудью, что не помешало ему одержать нокаутом победу над бразильцем Пауло Косту.

"Я не хотел бы говорить об этом, пока сам не узнаю, в чем дело. Это появилось у меня восемь недель назад, оно росло, было больновато. Даже моя девушка призвала меня пойти к доктору, но я хотел сперва провести бой", – цитирует бойца ESPN.

Адесанья добавил, что либо расскажет о своем диагнозе, либо оставит людям поводы и дальше "весело спекулировать на эту тему".

Будет забавно, если через пять месяцев я умру от рака. Пока я без понятия, что это. Буквально 20 минут назад я сделал пару МРТ-снимков, сдал анализ крови. Посмотрим, я хочу дождаться результатов.



