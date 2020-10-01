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Чонгук и Ариана Гранде — история любви, которой не случилось

Чонгук и Ариана Гранде — история любви, которой не случилось

АРМИ, как думаете, могли ли Чонгук (Jungkook) из BTS и американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) быть вместе? Хотели бы вы видеть такой союз среди самых знаменитых молодых исполнителей мира или считаете, что звезды не подходят друг другу?


В сети неоднократно обсуждалась ситуация, сложившаяся недавно между Чонгуком и Арианой в связи с написанием совместного трека. Поговаривают, что Гранде даже бросила своего бывшего ради корейского мачо, но вслух об этом, конечно же, не говорила, ведь звездам BTS запрещено публично заявлять о любовных приключениях.

Но АРМИ утверждают, что Макнэ давно влюблен в Ариану и привели несколько доводов в защиту этой теории.

«Он ездил к ней на концерт, он ждал ее закулисами, он поставил ее фото на заставку и все время говорил о ней в соц сетях. «Какая она талантливая, какая потрясающая блаблабла»… Разве этого мало?»

— убедительно высказывается поклонница BTS.

Увы, на сегодняшний день мы не можем знать, так ли это, но фанфики «Бантан» полны историй о том, как Гуки увольняется из лэйбла, чтобы прекратить ограничивать себя в чувствах и заявляет, что отдал сердце Ариане. Лирично и мило, однако, мало похоже на реальность.

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По материалам: popcake.tv

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