Чонгук и Ариана Гранде — история любви, которой не случилось

Алексей Вольцев

АРМИ, как думаете, могли ли Чонгук (Jungkook) из BTS и американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) быть вместе? Хотели бы вы видеть такой союз среди самых знаменитых молодых исполнителей мира или считаете, что звезды не подходят друг другу?

АРИАНА СКАЗАЛА "СПАСИБО ЧОНГУК" Я ЧТО СПЛЮ ПЗВБЛАДВДВДВДВДВДДВДВ



video: jmnsuck pic.twitter.com/UBZRR7XtJU — リザ ОНЛИ⁷` | вигуки (@21_evak) May 8, 2019

В сети неоднократно обсуждалась ситуация, сложившаяся недавно между Чонгуком и Арианой в связи с написанием совместного трека. Поговаривают, что Гранде даже бросила своего бывшего ради корейского мачо, но вслух об этом, конечно же, не говорила, ведь звездам BTS запрещено публично заявлять о любовных приключениях.

Но АРМИ утверждают, что Макнэ давно влюблен в Ариану и привели несколько доводов в защиту этой теории.

5 дней назад ариана выложила этот отрывок... и чонгук сегодня... а вдруг? pic.twitter.com/GrpofvWC58 — jej ⛓ (@bian_98) September 20, 2020

«Он ездил к ней на концерт, он ждал ее закулисами, он поставил ее фото на заставку и все время говорил о ней в соц сетях. «Какая она талантливая, какая потрясающая блаблабла»… Разве этого мало?»

помните совместную фотку арианы и гука? помните как ариана поставила ее на обои? помните как чонгук ходил на ее концерт? У НИХ НАКОНЕЦ-ТО БУДЕТ ФИТ..?😭😭 ДОЖИЛИ pic.twitter.com/bqOQF0aKwe — jej ⛓ (@bian_98) September 20, 2020

— убедительно высказывается поклонница BTS.

Увы, на сегодняшний день мы не можем знать, так ли это, но фанфики «Бантан» полны историй о том, как Гуки увольняется из лэйбла, чтобы прекратить ограничивать себя в чувствах и заявляет, что отдал сердце Ариане. Лирично и мило, однако, мало похоже на реальность.

Чонгук выиграл награду «Instagramer Global» на MTV Millennial Awards 2019 НЕ имея личного аккаунта в Инстаграмме. Он был номинирован с такими людьми как Ариана Гранде, Шон Мендес, и он выиграл. pic.twitter.com/mvYxZ0Di7b — Родинка⟬⟭⁷ (@Jimjim_uwu) June 22, 2019

Подпишись на нас в Яндекс Новости