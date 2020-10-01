Додон: Молдавия наращивает темп экономического сотрудничества с Россией

Влада Некрасова

Президент Молдавии Игорь Додон сегодня, 1 октября, в формате видеоконференции принял участие в работе проводимого совместного с Россией форума по торгово-экономическому сотрудничеству. Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация является стратегическим партнером РМ, а экономическое сотрудничество заметно активизировалось в последнее время.

«Прежде всего это проявилось в увеличении объемов взаимной торговли. Так, с 2016 по 2019 год товарооборот между Россией и Молдавией вырос на 23%», — констатировал молдавский лидер.

По его словам, сегодняшнее мероприятие демонстрирует высокий запрос на развитие экономического партнерства и с российской и с молдавской стороны. В контексте этого он добавил, что необходимо расширять деловое и региональное сотрудничество, проводить больше совместных мероприятий, укреплять региональные связи. В данном случае речь идет не только об углублении сотрудничества в торговле, но и таких областях как промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, логистика, туризм, муниципальное хозяйство, информационные технологии.

Это, говорит Додон, призвано, вывести двустороннее экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.

«Власти двух стран усиленно работают в этом направлении. Так завтра пройдут очередное ежегодное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. Также наша страна подала официальную заявку на вступление в состав участников Евразийского банка развития, что открывает новые возможности перспективы для экономического развития», — заключил Игорь Додон.

О том, что Россия является важным партнёром Молдавии говорил сегодня и премьер-министр РМ Ион Кику.

«У обеих наших стран есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества, а также восстановления в полном объеме торгово-экономических связей», — добавил глава молдавского правительства.

ИА Newstes сообщало, что на открытии мероприятия в Москве зампредседателя администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что руководство двух стран прилагает максимум усилий, чтобы нарастить объемы взаимодействия, а «Россия искренне желает видеть своих партнеров процветающей страной». Спецпредставитель президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениям с РМ констатировал, что в 2019 году товарооборот между двумя странами вырос на 5%, а объем накопленных инвестиций превысил $ 1 млрд.

Козак уточнил, что введение нулевой ставки при экспорте важнейших для экономики Молдавии товарных позиций, представляющих собой продукцию аграрного сектора, позволила молдавским производителям сэкономить около $ 17 млн., а также на 10% было увеличено число разрешений для транспортных компаний из Молдавии.

«Ведется работа по развитию торгово-логистического хаба для молдавской продукции. На текущей неделе российским руководством принято решение о выделении гуманитарной помощи в виде дизтопливо, которое предназначается для поддержки молдавским аграриям», — сказал Дмитрий Козак, подтвердив, что его страна готова и впредь развивать взаимовыгодные отношения с Молдавией.