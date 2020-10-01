Двум пограничникам «светит» от 3 до 8 лет за задержание Саакашвили в 2018 году

Алексей Вольцев

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении двух бывших пограничников о незаконном задержании экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.«Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальник Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины. Они обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», - говорится в сообщении.Следствие установило, что в 2018 году экс-чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Михаила Саакашвили, лишению его права на свободное передвижение и принудительной доставке к месту совершения передачи (реадмиссии) в Польшу.В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.Что касается других высокопоставленных органов госвласти, причастных к совершению этого уголовного преступления досудебное расследование продолжается.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР, процессуальное руководство - прокуроры Офиса генпрокурора.