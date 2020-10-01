Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру

Алексей Вольцев

Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что несколько лет назад хотела бросить карьеру в кино, сообщает Independent.





"Два года назад я серьезно хотела бросить актерство, — прокомментировала Энистон. — Это произошло после того, как я завершила работу в одном проекте и подумала: "Он высосал из меня всю жизнь. Я теперь не знаю, что мне вообще интересно". Это был неготовый проект, но мы все были его частью. И в такие моменты ты всегда говоришь: "Я никогда больше, я не возьмусь за такое".

И хотя Энистон не назвала проект, который упомянула, она рассказала, что готовила его "за два года" до сериала "Утреннее шоу" (за роль ведущей Алекс Леви она была номинирована на премию "Эмми" в этом году. — Прим. ред.).

Актриса также добавила, если она все-таки бросила бы сниматься в кино и сериалах после того неудачного опыта, то стала бы дизайнером интерьеров.