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Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру

Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру
Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что несколько лет назад хотела бросить карьеру в кино, сообщает Independent.


"Два года назад я серьезно хотела бросить актерство, — прокомментировала Энистон. — Это произошло после того, как я завершила работу в одном проекте и подумала: "Он высосал из меня всю жизнь. Я теперь не знаю, что мне вообще интересно". Это был неготовый проект, но мы все были его частью. И в такие моменты ты всегда говоришь: "Я никогда больше, я не возьмусь за такое".

И хотя Энистон не назвала проект, который упомянула, она рассказала, что готовила его "за два года" до сериала "Утреннее шоу" (за роль ведущей Алекс Леви она была номинирована на премию "Эмми" в этом году. — Прим. ред.).


Актриса также добавила, если она все-таки бросила бы сниматься в кино и сериалах после того неудачного опыта, то стала бы дизайнером интерьеров.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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