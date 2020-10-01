Глава MI6: Британии не стоит преувеличивать угрозы со стороны России

Лидия Мартынова

Уходящий в отставку 57-летний глава британской разведки MI6 Алекс Янгер сравнил отношения Лондона с Москвой с «лягушкой в кипятке» — правительство президента РФ Владимира Путина ощущает угрозу со стороны западных демократических институтов и союзов, и поэтому своей политикой пытается их разрушить. Такое мнение он высказал в интервью газете The Financial Times.

Как заявил Янгер, результат работы Кремля на территории Британии «его не впечатляет».

«Полагаю, для нас крайне важно избежать двух ошибок: первая — делать за русских всю их работу, всячески преувеличивая масштабы. Пока что я не видел в Великобритании ни единого случая, чтобы их действия имели поистине стратегическое значение. Во-вторых, и это вытекает из во-первых, мы должны отвечать пропорционально. Это не русские создали всё то, что нас разделяет, а мы сами. Они умеют, пусть и довольно грубо, все усугублять, но я считаю, что мы должны это предотвратить», — сказал он.

По мнению шефа Секретной разведывательной службы, «если угрозу со стороны России надо воспринимать трезво, то крепнущий идеологический вызов Китая займет разведывательные службы на долгие годы».

Как пишет газета, Янгер «с некоторым сожалением отмечает, что глубоко укоренившееся на Западе за последние два десятилетия представление, что экономический прогресс приведет к демократизации Китая, оказалось в корне ошибочным».

«Мысль, что повзрослев и разбогатев, они станут ближе к нам — курам на смех», — сказал он.

«Полагаю, мы наблюдаем медленное, но верное идеологическое расхождение: в среднесрочной перспективе на одной планете будут сосуществовать минимум две господствующие системы ценностей — это просто факт, и именно к этому мы и идем», — отметил Ягнер.

Янгер убежден, что политика правительства нынешнего премьера Британии Бориса Джонсона ясна и движется в верном направлении. Он считает, что Великобритания должна сосуществовать с Китаем, но при этом не молчать о злонамеренных кибератаках и гарантировать, что ключевая инфраструктура не попадет в зависимость от Пекина. Избегая аналогий холодной войны в соперничестве Запада с Китаем, он заверил, что Британии по силам отстаивать свои убеждения, но при этом поддерживать сбалансированные отношения через диалог и сотрудничество.

«Я не манихеец и не вижу мир черно-белым, поэтому идею холодной войны я отвергаю», — добавил он.

Глава MI6 подчеркнул, что отношения британской разведки с европейскими коллегами сейчас лучше, как никогда, даже несмотря на Брексит. Янгера мало волнует, что соглашение об обмене данными до сих пор не достигнуто. В конце концов, отмечает он, заключить это соглашение в интересах самой Европы.

Как указывает автор публикации, последние шесть лет Ягнер руководит британской секретной разведывательной службой МИ-6 из дизайнерского интерьера, который больше походит на музей современного искусства, чем на правительственную контору.





«Встречи проходят за обеденным столом из скандинавского дуба. На столе подозрительным образом нет ни бумаги, ни компьютера, а стоят лишь два стационарных телефона. Из-за стола видно Темзу. Настенные швейцарские часы фирмы Mondaine спешат на пять минут. Уловка, чтобы люди вовремя расходились с собраний? Иногда, говорит Янгер, ты хочешь играть роль классического шпиона, но в других случаях лучше производить иное впечатление», — говорится в статье.

Как ранее сообщало ИА Newstes, этой осенью службу внешней разведки Великобритании возглавит политический директор МИД страны, экс-посол в Турции Ричард Мур, который сменит на посту Алекса Янгера. Информацию об этом распространило в конце июля британское правительство. Сам шеф Секретной службы заявил, что «в восторге от этого назначения», поскольку «Ричард — очень опытный офицер разведки» и «обладает огромным опытом».

Напомним, Янгер занимает пост главы MI-6 с ноября 2014 года, став 16-м руководителем самой известной спецслужбы Соединённого Королевства и первым, чьё имя было официально представлено общественности.