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Готовимся к 5G. Кабмин принял план действий по улучшению мобильной связи

Готовимся к 5G. Кабмин принял план действий по улучшению мобильной связи
Кабинет министров утвердил на заседании в среду план действий на 2020-2022 года по повышению качества мобильной связи, который включает подготовку к запуску технологии 5G в Украине. Об этом написал в своем telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Речь идет об имплементации европейских подходов относительно качества связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут и положения, которые дадут возможность в дальнейшем внедрять технологию 5G в Украине", – написал премьер.

Согласно утвержденному плану действий в период 2021-2022 годов будут приняты национальные стандарты, которые будут отвечать европейским стандартам ETSI, необходимых для внедрения технологий 5G.
Уже в текущем году, в рамках подготовки к внедрению 5G, будут разработаны и поданы на утверждение Кабмина изменения к Плану использования радиочастотного ресурса. Изменения коснутся определения разрешенных стандартов, предусмотренных в решениях Еврокомиссии, необходимых для технологической нейтральности радиотехнологий мобильной связи.

Также будет создана интерактивная онлайн карта покрытия мобильной связи, где, в будущем, будет отображаться 5G покрытие.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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