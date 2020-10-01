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Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Путину.

«Прошу помочь установить правду, восстановить доброе имя, честь и достоинство. Взять на контроль проверку моих доводов», — написала женщина в письме.

Уже долгое время Стерхова просит правоохранительные органы провести проверку в отношении участкового и адвокатов, которые совершали, по ее мнению, незаконные действия во время судебного процесса. В итоге ее так и не признали потерпевшей по делу, сообщает «Московский комсомолец». Она отправила десятки жалоб, заявлений в различные инстанции — СК, прокуратуру, МВД, Министерство юстиции и Федеральную адвокатскую палату.

«Я уже не знаю, кому писать и звонить. Поэтому решила отправить заявление Путину. Возможно после моего письма в Администрацию президента хоть кто-то обратит на меня внимание, дело сдвинется с мертвой точки. За последнее время я услышала столько оскорблений в свой адрес, меня унижали — об этом я тоже написала президенту», — заявила она.

Ирина Стерхова также пожаловалась на адвоката Виталия Бородина, который предлагал защищать ее.

«Я доверилась ему, рассказала все, а на деле оказалось, что он близкий знакомый Пашаева и с его подачи участковый составил и передал ему подложный документ, который впоследствии он передал Пашаеву», — утверждает женщина.

Стерхова собирается требовать отмены приговора и признания ее потерпевшей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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