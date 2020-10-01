Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Путину.
Уже долгое время Стерхова просит правоохранительные органы провести проверку в отношении участкового и адвокатов, которые совершали, по ее мнению, незаконные действия во время судебного процесса. В итоге ее так и не признали потерпевшей по делу, сообщает «Московский комсомолец». Она отправила десятки жалоб, заявлений в различные инстанции — СК, прокуратуру, МВД, Министерство юстиции и Федеральную адвокатскую палату.
Ирина Стерхова также пожаловалась на адвоката Виталия Бородина, который предлагал защищать ее.
Стерхова собирается требовать отмены приговора и признания ее потерпевшей.