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Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить

Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству (часть первая статьи 40 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") размер фонда оплаты труда помощников члена СФ, депутата ГД индексируется в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции.

"Проектом федерального закона... предусмотрено приостановление действия части первой статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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