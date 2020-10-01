Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иностранные поставщики отказываются от работы с российскими авиастроителями

Иностранные поставщики отказываются от работы с российскими авиастроителями

Ряд иностранных поставщиков готовых систем для российских гражданских самолетов отказался от сотрудничества. Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут, - сказал он. - По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", - сообщил Шпак на форуме "Микроэлектроника-2020".

По его оценкам, дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники. Однако он не уточнил, поставки каких именно систем прекратятся и каких самолетов коснулись ограничения.

На фоне таких событий Шпак высказал мнение, что России уже сейчас нужно обеспечить себе полную независимость в сфере микроэлектроники, иначе "через 10-15 лет будет поздно: во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет".

Ранее стало известно, что в России нашли подходящий двигатель для новейших турецких истребителей TF-X.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить
Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить
Швейцария намерена купить у США 80 боевых самолетов
Швейцария намерена купить у США 80 боевых самолетов
Иностранные поставщики отказываются от работы с российскими авиастроителями
Иностранные поставщики отказываются от работы с российскими
Эксперты посчитали госзатраты на соцсети в 2018 году
Эксперты посчитали госзатраты на соцсети в 2018 году
Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить
Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут
Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"
Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие и богатство в дом
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие
Образование – это гуманитарная сфера и милитаризация здесь недопустима – Сергей Кравцов
Образование – это гуманитарная сфера и милитаризация здесь
В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
Сенаторы попросили Трампа провести расследование инцидента с Навальным
Сенаторы попросили Трампа провести расследование инцидента с Навальным
В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом

Топ на сегодня

Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром
Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству с Россией
Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству
Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Война на чужой территории. А если бы Россия не помогла Сирии?
Война на чужой территории. А если бы Россия не помогла Сирии?

Еще по теме

Минпромторг планирует увеличить преимущество российских производителей в госзакупках
Импортозамещение по-военному: России не нужны системы целеуказания Украины
Минпромторг заказал операционную систему для самолетов МС-21
Россия может расширить поставку самолетов и вертолетов в Мексику