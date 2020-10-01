Иностранные поставщики отказываются от работы с российскими авиастроителями

Вадим Карасев

Ряд иностранных поставщиков готовых систем для российских гражданских самолетов отказался от сотрудничества. Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут, - сказал он. - По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", - сообщил Шпак на форуме "Микроэлектроника-2020".

По его оценкам, дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники. Однако он не уточнил, поставки каких именно систем прекратятся и каких самолетов коснулись ограничения.

На фоне таких событий Шпак высказал мнение, что России уже сейчас нужно обеспечить себе полную независимость в сфере микроэлектроники, иначе "через 10-15 лет будет поздно: во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет".

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