Ирина Роднина резко высказалась об Алине Загитовой: "Муму фигурного катания меня не интересует"

Вадим Карасев

Совсем скоро, 3 октября, стартует новый сезон шоу "Ледниковый период". На официальном канале телевизионного проекта в YouTube появился анонс первого выпуска с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Сычевым, а также олимпийскими чемпионками Татьяной Волосожар и Екатериной Бобровой. Ведущими шоу стали Алексей Ягудин и Алина Загитова, для которой это дебют в роли телеведущей.





Алексей Ягудин и Алина Загитова

Судя по всему, такой выбор ведущих понравился не всем. Так, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что проект смотреть не будет.

Буду ли я смотреть "Ледниковый период" с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует,

— сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.





Ирина Роднина

В проекте приняли участие звезды шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Влад Соколовский, Роман Костомаров и другие.









В начале сентября Роднина предложила исключить Загитову из сборной России. Тогда депутат Госдумы отметила, что фигуристка "сделала свой выбор в пользу шоу".

Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой,

— заявила тогда Ирина.



