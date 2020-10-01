Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян

Анастасия Иванова

Система электронного голосования и многодневные выборы удобны для избирателей, так как позволяют большему количеству россиян реализовать свое избирательное право. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

"Введенные в этом году новшества в первую очередь направлены на обеспечение удобства и безопасности избирателей. Люди на самом деле хотят голосовать и считают это важной процедурой", – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, внедрение в России возможности проголосовать удаленно и не в один день, как было принято в течение многих лет, а за 2–3 дня, было во многом обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, несмотря на то, что выборы в таком формате проходили в стране впервые, уже сейчас россияне оказывают довольно высокое доверие новой процедуре.

Подтверждением этому служит исследование ВЦИОМ: об удобстве многодневного голосования заявили 78% россиян, а среди принявших участие в голосовании эта доля достигает 84%. Более того, идею сохранить эту модель поддерживают 77% опрошенных.