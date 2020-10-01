Эксперты оценили будущее российско-германских отношений

Лидия Мартынова

Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".





По словам врио директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова , события последних лет в основном работают против российско-германского диалога. "К сожалению, то, что мы наблюдаем в отношениях на высшем уровне, показывает, что выстраивать какие-то особые отношения с Германией, когда лидеры Германии рассказывают про европейскую солидарность и для них важнее позиция стран Балтии, какой бы она ни была, чем прислушаться к мнению России. Это все не вселяет оптимизма, но в политической сфере еще, на мой взгляд, остается окно возможностей", - отметил он.

С этой позицией согласен и политолог Александр Рар. "Проблемы, которые нарастали в последние 30 лет, привели нас в очень конфликтную ситуацию, где мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой", - сказал эксперт. По его словам, в Германии есть критическая масса населения, которая не хотела бы разрушать отношения с Россией.

Владислав Белов.