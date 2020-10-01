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Эксперты оценили будущее российско-германских отношений

Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".


По словам врио директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова, события последних лет в основном работают против российско-германского диалога. "К сожалению, то, что мы наблюдаем в отношениях на высшем уровне, показывает, что выстраивать какие-то особые отношения с Германией, когда лидеры Германии рассказывают про европейскую солидарность и для них важнее позиция стран Балтии, какой бы она ни была, чем прислушаться к мнению России. Это все не вселяет оптимизма, но в политической сфере еще, на мой взгляд, остается окно возможностей", - отметил он.

С этой позицией согласен и политолог Александр Рар. "Проблемы, которые нарастали в последние 30 лет, привели нас в очень конфликтную ситуацию, где мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой", - сказал эксперт. По его словам, в Германии есть критическая масса населения, которая не хотела бы разрушать отношения с Россией.


Владислав Белов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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