Эксперты посчитали госзатраты на соцсети в 2018 году

Вадим Карасев

Затраты государственных структур на соцсети, прошедшие через электронные торговые площадки в 2018 году, составили от 6 до 8 млрд рублей. Однако эти данные будут уточнены по результатам исследования госзакупок 2019-2020 гг. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.Ru" управляющий партнер консалтингового агентства Prognosis Олег Муковозов.

В рамках Национального рекламного форума 29 сентября Ассоциация коммуникационных агентств России совместно с консалтинговым агентством Prognosis и компанией EmCo представили итоги исследования по оценке структуры и объема рынка госзакупок в соцсетях за 2018 год.



Как сообщил Олег Муковозов, более половины от указанной суммы в 6-8 млрд рублей пришлось на иностранные площадки — Instagram, Facebook и YouTube (63%), а на отечественные платформы "ВКонтакте" и "Одноклассники" направлено около трети средств (32%).

"Государство будет проявлять больший интерес к работе с соцсетями и коммуникации с конечными потребителями", — считает эксперт. Он также назвал размер затрат на аналитику и мониторинг для оценки эффективности работ (1,5 млрд рублей), а также креатив и SMM (1,5 млрд и 1,36 млрд соответственно). При этом наиболее заметной статьей расходов остается реклама — 4 млрд рублей.



По слова Муковозова, такие исследования нужно проводить постоянно, чтобы получать релевантные данных об объеме и структуре рынка госзакупок в соцсетях, а также унификации требований к детализации конкурсной документации.