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Как правильно разгладить кожаную вещь?

Как правильно разгладить кожаную вещь?

На улице осень, пришла пора доставать куртки, плащи и другую более теплую одежду. Чаще всего зимние вещи убираются на хранение в самый дальний уголок. Естественно, когда мы их достаем, они выглядят не лучшим образом. Ведь в целях экономии места мы их сильно трамбуем, а значит, все они покомканы. Какие-то куртки можно просто погладить утюгом, придав достойный вид. А вот что делать с кожаными вещами?


Первый способ, конечно пар. Для подачи пара можно использовать, как предназначенные для этого приспособления, так и утюг. Но, если вы решили воспользоваться утюгом, если нет ничего другого, то нужно быть очень осторожным. Пар начинать подавать на куртку можно с расстояния 20 см. До тех пор, пока кожа немного прогреется. Затем расстояние сокращается до 15-10 см. Заломы на рукаве и воротнике отпариваются изнутри. Нельзя держать пар долго на одном месте. Иначе образуется конденсат, который может навредить материалу. Пар должен все время передвигаться по куртке, но не на большие расстояния — кожа не должна полностью успеть остыть.



Можно применять утюг и по назначению, то есть прогладить куртку. Но нужно соблюдать некоторые правила. Во-первых, куртку нужно разложить на абсолютно ровной поверхности. Помните о том, что в процессе глажки отпечатается любая ниточка или шов. Во-вторых, нужно приготовить хлопчатобумажную ткань, тоже без швов. На утюге отключаем функцию пара, гладить нужно на минимальном значении и только по сухой ткани. Этот процесс намного сложнее, так как гладить куртку придется частями, следя за тем, чтобы остальные, уже отглаженные части снова не смялись.
Можно прибегнуть к помощи прессе. Конечно не настоящего, а импровизированного. Хорошо разглаживаем руками. Затем накладываем ровную ткань, и на места заломов кладем пресс. Это может быть что угодно, но удобнее всего использовать обычные книги.
Можно использовать некоторые вспомогательные средства. Например, вазелин. Если немного смазать заломы вазелином, а затем просто повесить куртку, то спустя всего сутки кожа размякнет, размягчится и заломы пропадут. После использования вазелина, куртку нужно слегка протереть сухой тканью от жирных следов.

Можно набрать в таз горячей воды, а сверху ровно повесить куртку. Даже под воздействием такого небольшого пара, куртка отвисится и распрямится. Потребуется немного больше времени, чем при использовании парогенератора, но если оно у вас есть, то процесс не такой сложный.

Кожа капризна. Будьте осторожны при использовании нагревательных приборов, так как зашить испорченную вещь невозможно.

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По материалам: planktons

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