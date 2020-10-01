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Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении

Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается в проблему в Нагорном Карабахе. Об этом Саркисян в среду 30 сентября, заявил телеканалу CNBC.

Он подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой.
"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в районе Нагорного Карабаха) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - заявил Саркисян.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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