Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении

Лидия Мартынова

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается в проблему в Нагорном Карабахе. Об этом Саркисян в среду 30 сентября, заявил телеканалу CNBC.Он подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой."Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в районе Нагорного Карабаха) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - заявил Саркисян.