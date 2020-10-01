Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов

Вадим Карасев

Международная группа исследователей обнаружила, что обезьяны бонобо (Pan paniscus) в тропических лесах заповедника Коколопори в Демократической Республике Конго кормятся грибами неизвестного науке вида. В их честь грибу дали латинское название Hysterangium bonobo.

Род грибов Hysterangium содержит около шестидесяти видов, напоминающих трюфели. Их плодовые тела обычно располагаются в почве. Запах гриба, который хорошо чувствуют не только бонобо, но и другие животные, привлекает к нему внимание. Поедая плодовые тела, животные помогают грибу распространяться, разнося его споры. «Бонобо, вероятно, разыскивают эти грибы, улавливая их запах, разносящийся по воздуху, или копаясь в почве и нюхая свои руки, — говорит Мэтью Смит (Matthew Smith) из Университета Флориды. — Плодовые тела достаточно малы, их можно проглотить целиком, а микроскопические споры за счет толстых клеточных стенок не повреждаются во время прохождения через пищеварительный тракт бонобо».

Фото: Alexander Georgiev

Хотя ученые только сейчас заметили этот вид грибов, представители народа нгандо (бонгандо) знают о нем давно. В их языке он называется словом simbokilo. Считается, что оно образовано от слов simba — «не уходить» и bokilo — «зять» и представляет собой сокращение фразы: «Не давайте своему зятю уходить, потому что в ловушки попадет много еды». Гриб используется в качестве приманки в ловушках для ловли мелких млекопитающих. Чаще всего с его помощью ловят гигантскую хомяковую крысу (Cricetomys emini), но попадаются также африканские дикобразы (Atherurus africanus), три вида карликовых антилоп дукеров (Cephalophus monticola, C. callipygus, C. nigrifrons) и несколько видов белок.

«Важно понимать, что, хотя наша статья представляет описание нового вида для западного научного сообщества, на самом деле местные жители этого региона знали о нем на протяжении многих поколений, — говорит Тодд Эллиотт (Todd Elliott) из Университета Новой Англии. — Мы должны найти время, чтобы спросить и поучиться у коренных жителей районов, где мы работаем, потому что им часто хорошо известны организмы, которые мы считаем новыми». Также авторы статьи обращают внимание на то, что сообщения в научной литературе о поедании грибов обезьянами в Африке и в других регионах почти никогда не содержат информации о видовой принадлежности этих грибов. Они призывают коллег, наблюдающих за питанием животных в дикой природе, собирать, фотографировать и сохранять образцы съедаемых ими грибов, чтобы помочь исследованиям микологов.

Вид описан в статье, опубликованной в журнале Mycologia.