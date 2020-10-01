Когда вернутся регулярные и чартерные рейсы на Кубу

Алексей Вольцев

Куба в октябре откроет для иностранных туристов свой самый популярный курорт. Однако велика вероятность, что новый сезон Варадеро начнет без россиян. Рассказываем, почему.

В ОКТЯБРЕ ОТКРОЮТСЯ ВАРАДЕРО И ОЛЬГИН

Куба во второй половине октября перезапустит иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. По данным источника «Вестника АТОР», Варадеро примет первых интуристов 15 октября, Ольгин – с 22 октября. Туроператором, который откроет зимний сезон на Варадеро, станет ANEX Tour Украина.

Напомним, Куба с 1 июля принимает зарубежных туристов только на трех островных курортах. На эти острова разрешены только чартерные рейсы. ПЦР-тест для въезда на эти территории не нужен: туристы проходят бесплатное тестирование по прибытию в аэропорту.

КУБА ГОТОВА ПРИНИМАТЬ РОССИЙСКИЕ ЧАРТЕРЫ, НО…

На прошлой неделе Росавиация провела очные переговоры с заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисасом Руисом. По сообщению ведомства, стороны договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе.

Как рассказали «Вестнику АТОР» источники в Посольстве Кубы в Москве, Куба снова подтвердила большую заинтересованность в скорейшем возобновлении авиасообщения с РФ, в том числе, в чартерах на популярные курорты. Во многом благодаря активности российских туроператоров Куба в 2019 году приняла рекордное количество туристов из РФ: 178 тыс. человек.

«Куба готова к приему российских туристов. В аэропортах и отелях введены все протоколы безопасности. Мы знаем, что на Кубу готовы лететь российские туроператоры. Провозные мощности для этого есть. Куба даст хорошие цены на отдых и сделает все, чтобы максимально быстро нарастить российский турпоток», – говорит один из экспертов, знакомый с ситуацией.

По его словам, в Росавиации обещали рассмотреть возможность возвращения российских чартеров на Кубу. Однако вероятность такого исхода оценивается как «небольшая».

В ходе переговоров регулятор высказал заинтересованность в возобновлении только регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Гавану. В этом случае у россиян будет возможность добраться до кубинских курортов только через островную столицу – Гавану. Разумеется, регулярной перевозки не будет много, и стоимость билетов (и туров) будет высокой. «Дешевой Кубы» без чартеров можно не ждать.

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА КУБУ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В НОЯБРЕ

На текущую дату регулярные рейсы в Гавану стоят в расписании «Аэрофлота» с 28 марта 2021 года. Запланировано 5 рейсов в неделю. Стоимость билетов начинается от 26 536 р. в одну сторону.

По предварительным данным, РФ и Куба могут объявить о возобновлении регулярного сообщения в октябре этого года. Как пояснили эксперты, рестарт регулярных рейсов зависит от сроков открытия международного аэропорта в Гаване.

По прогнозам, Гавана снова начнет принимать иностранных путешественников с ноября 2020 ода. По этой причине рейсов в Гавану, например, нет в расписании Turkish Airlines на октябрь.

До пандемии добраться до Гаваны россияне также могли с пересадкой в Париже, Амстердаме и Франкфурте-на-Майне. Сегодня из транзитных маршрутов в Гавану доступен только путь с пересадкой в Стамбуле.