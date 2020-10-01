Кремль заявил о взаимодействии ЦРУ с Навальным

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Алексеем Навальным прямо сейчас ведет работу ЦРУ США и другие западные спецслужбы. По его словам, это фиксируется уже не впервые.

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним", – сказал он журналистам. – "Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни".

Инструкции, которые получает Навальный, Песков назвал "очевидными", а его линии поведения – знакомыми для Кремля. Ранее аналогичное заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Навальный действует в интересах западных стран и сотрудничает с их спецслужбами и властями.

Как сообщал Ruposters, ранее МИД РФ заявил, что боевой яд "Новичок" никогда не разрабатывался ни в России, ни в Советском Союзе.