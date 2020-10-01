Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть

Алексей Вольцев

Курс рубля продолжает расти к доллару и евро, несмотря на стоимость нефти марки Brent, упавшую ниже 41 доллара за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск четверга снижается на 16 копеек - до 77,47 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 90,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,22% - до 40,94 доллара за баррель.

Рубль держит позицию

Курс рубля в начале торгов опускался к 77 рублям за доллар, к евро – до 90,53 рубля. Однако отечественной валюте не удалось развить более сильную динамику.