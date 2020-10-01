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Курс рубля вырос, несмотря на подешевевшую нефть

Курс рубля вырос, несмотря на подешевевшую нефть

Курс рубля продолжает расти к основным валютам, несмотря на падение стоимости нефти марки Brent ниже 41 доллара за баррель. Об этом в четверг вечером свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Ранее Центробанк объявил, что в период с 1 октября по 30 декабря продаст валюту на внутреннем рынке дополнительно на 185,4 миллиарда рублей. Ежедневный объём с учётом количества торговых дней составит 2,9 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 22.22 мск снизился на 30 копеек — до 77,33 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 90,83 рубля.

Стоимость нефти марки Brent вечером в четверг усилила падение, в моменте котировки опускались до 39,94 доллара за баррель.

Курс национальной валюты в ходе торгов 1 октября опускался к 77 рублям за доллар, к евро — до 90,53 рубля. Однако рублю не удалось развить более сильную динамику. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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