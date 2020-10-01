Леонид Агутин: У меня был секс втроем. Понравилось

Вадим Карасев

52-летний Леонид Агутин признался в своих экспериментах в постели. Артист откровенно рассказал о сексе втроем, сообщает "Комсомольская правда".

В YouTube-шоу "Музыкалити" Леонил Агутин признался Максиму Галкину, что однажды отправился в стрип-клуб, а затем пошел в караоке.



"Было разок, получил ноль баллов, надо было попасть не в ноты, а в буквы. У меня так костюмер больше получила баллов, не попадая в ноты, но попадая в слова", - рассказал Агутин.



Кроме того, 52-летний супруг Анжелики Варум раскрыл, что у него был опыт секса сразу с двумя женщинами.

"Да, было. Думаю, понравилось", - признался Леонид Агутин, не став уточнять, когда и с кем именно у него был секс втроем.

Ранее Леонид Агутин вслед за Тарзаном угодил в скандал. "Экспресс газета" сообщила о его измене своей супруге с молодой девушкой. Как отмечается, Леонид Агутин проводил свою последнюю ночь в Сочи на "Кинотавре" в компании молодых поклонниц и Резо Гигинеишвили. Последний постоянно подводил к певцу красоток, а музыкант отвешивал каждой комплименты. Веселье продолжалось вплоть до 5 утра.

По данным СМИ, Леонид Агутин не упускал возможности приобнять горячую красотку, годящуюся ему в дочери. В конце концов популярный артист покинул ресторан рано утром в компании одной прекрасной леди, отмечает источник.

"Шатаясь, певец ухватил девчонку за талию, сел в машину и уехал. Что там было — мы свечку не держали. Но на следующий день эта Марина из Краснодара появилась в фестивальном ресторане и хвасталась подружкам, что Леня виртуозно не только на рояле играет!" - пишет "Экспресс газета", утверждая, что Леонид Агутин далеко не впервые развлекается на стороне - в 2011 году СМИ якобы уже публиковали фото певца, целующегося с незнакомкой, после чего дело едва не закончилось разводом.

Как писал NEWSTES, ранее Агутин поведал о позорном алкогольном инциденте на концерте.