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Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и рассказали о расизме и сыне Арчи

Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и рассказали о расизме и сыне Арчи

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри в очередной раз вышли в прямой эфир из своего дома в Санта-Барбаре, поговорив с изданием Evening Standard. В редком совместном интервью супруги в очередной раз затронули тему расизма. Так, Меган высказалась в пользу Black Lives Matters — общественного движения, выступающего против дискриминации темнокожих и насилия в их отношении, а Гарри призвал положить конец структурному расизму в его родной Великобритании.

В беседе герцог Сассекский признался, что не воспринимал проблему ущемления темнокожих так близко к сердцу, пока не встретил будущую жену. Именно возлюбленная открыла Гарри глаза на несправедливость, с которой всю свою жизнь сталкиваются люди другой расы.

Мы, белые люди, не всегда осознаем, каково приходится людям с другим цветом кожи в мире, который был создан белыми и для белых. Я не знал о стольких проблемах в Великобритании и во всем мире. Я думал, что знаю, но это не так. Когда вы заходите с ребенком в магазин игрушек, у вас даже не возникает мысли: "Странно, почему тут нет темнокожих кукол?". Сейчас речь не идет о том, чтобы показывать пальцем и кого-то обвинять. Смысл в том, чтобы сделать мир лучше. Я думаю, сейчас уникальный момент для этого как в британской культуре, так и во всем мире. Мы не должны упустить его, потому что до нас этого никому сделать не удавалось,— поделился своими мыслями Гарри.


Меган Маркл и принц Гарри

Меган, в свою очередь, рассказала о пользе протестов, подобных Black Lives Matters, но уточнила, что речь идет именно о мирных акциях:

Акция Black Lives Matters была подстрекательской для многих людей, однако когда люди выражают свое мнение исключительно мирным путем и просто хотят признания равенства — это прекрасно.


В новом совместном интервью супруги не только обсудили расовые проблемы, но и поделились новостями о своем годовалом сыне Арчи. Интересно, что в какой-то момент к беседе, которая проходила в гостиной американского особняка Меган и Гарри, присоединился любимый питомец семьи — бигль по кричке Гай.

У Арчи все хорошо. Нам очень повезло с малышом. Он все время чем-то занят и постоянно держит нас в напряжении,

— рассказала Меган об их с Гарри подрастающем сыне.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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