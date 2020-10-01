Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе

МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе

МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе

Сегодня, 1 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряжённости вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчёркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны подтвердили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

«С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года. Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о поддержании дальнейших контактов», — проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что его не устраивает совместный призыв лидеров России, США и Франции к незамедлительному и без каких то ни было предварительных условий прекращению огня в зоне карабахского конфликта. Глава турецкого государства повторил своё условие для перемирия — «освобождение армянскими войсками оккупированных азербайджанских земель». При этом Эрдоган отметился довольно резкими заявлениями в адрес трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА Newstes, президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся процесс урегулирования карабахского конфликта, выступили 1 октября с совместным заявлением. Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в тексте документа, опубликованном пресс-службой Кремля. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — указывается в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить их концентрацию в тысячу раз
Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и рассказали о расизме и сыне Арчи
Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ

Топ на сегодня

«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

Еще по теме

Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе
Лавров обсудил конфликт в Карабахе с турецким коллегой
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Сирии
Лавров обсудил события в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана