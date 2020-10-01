МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе

Алексей Вольцев

Сегодня, 1 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряжённости вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчёркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны подтвердили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

«С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года. Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о поддержании дальнейших контактов», — проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что его не устраивает совместный призыв лидеров России, США и Франции к незамедлительному и без каких то ни было предварительных условий прекращению огня в зоне карабахского конфликта. Глава турецкого государства повторил своё условие для перемирия — «освобождение армянскими войсками оккупированных азербайджанских земель». При этом Эрдоган отметился довольно резкими заявлениями в адрес трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА Newstes, президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся процесс урегулирования карабахского конфликта, выступили 1 октября с совместным заявлением. Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в тексте документа, опубликованном пресс-службой Кремля. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — указывается в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.