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Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами

Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил организованной перевозки детей автобусами, оно вступает в силу 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу единственное требование, которое осталось к транспортным средствам, – это оснащенность ремнями безопасности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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