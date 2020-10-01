Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами

Влада Некрасова

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил организованной перевозки детей автобусами, оно вступает в силу 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу единственное требование, которое осталось к транспортным средствам, – это оснащенность ремнями безопасности.